Festival Les Pluralies – Concert DA'CHABADA, electro-swing

Luxeuil-les-Bains

Festival Les Pluralies – Concert DA'CHABADA, electro-swing
Jardin de l'abbaye St Colomban
Rue Henry Guy
Luxeuil-les-Bains
Haute-Saône

2023-07-22 19:00:00 – 2023-07-22 21:00:00

Rue Henry Guy Jardin de l’abbaye St Colomban

Luxeuil-les-Bains

Haute-Saône . L’univers de Da’Chabada navigue entre Peggy Suave,

Caravan Palace et Chinese Man, bercé par des sonorités

old school telles que Ella Fitzgerald, Scott Joplin ou Ray

Ventura…

Programme disponible sur https://pluralies.net/

Catégories d'Évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains

