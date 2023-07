Exposition – Jean Ostovany « Paysages… etcetera » Rue Henry Chartier Mortagne-au-Perche, 7 juillet 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Exposition de Jean Ostovany « Paysages… etcetera » par l’association Art en Perche.

Vernissage Vendredi 7 Juillet 2023 à 17h30 Salle Fernand Vallée.

Ouvert le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18 puis le samedi de 10h à 19h..

Vendredi 2023-07-07 fin : 2023-07-20

Rue Henry Chartier Salle Fernand Vallée

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Exhibition by Jean Ostovany « Paysages… etcetera » by the association Art en Perche.

Opening Friday July 7, 2023 at 5.30pm Salle Fernand Vallée.

Open Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday from 2pm to 6pm, then Saturday from 10am to 7pm.

Exposición de Jean Ostovany « Paysages… etcetera » de la asociación Art en Perche.

Inauguración el viernes 7 de julio de 2023 a las 17.30 h. Sala Fernand Vallée.

Abierto martes, miércoles, jueves y viernes de 14:00 a 18:00 h y sábados de 10:00 a 19:00 h.

Ausstellung von Jean Ostovany « Paysages… etcetera » durch den Verein Art en Perche.

Vernissage Freitag, 7. Juli 2023 um 17.30 Uhr Salle Fernand Vallée.

Geöffnet am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 14:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag von 10:00 bis 19:00 Uhr.

