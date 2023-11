MARCHÉ DE NOËL Rue Henriette-de-Lorraine Sampigny, 26 novembre 2023, Sampigny.

Sampigny,Meuse

Entrée gratuite.

Venu du père-noël à 15h.

Réservation exposants obligatoire au 06.87.38.92.22. ou 07.77.98.59.26. Tout public

Dimanche 2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

Rue Henriette-de-Lorraine Salle Mariette Vautrin

Sampigny 55300 Meuse Grand Est



Free admission.

Santa Claus arrives at 3pm.

Exhibitors must be booked on 06.87.38.92.22. or 07.77.98.59.26

Entrada gratuita.

Papá Noel llega a las 15.00 horas.

Los expositores deben reservarse con antelación llamando al 06.87.38.92.22. o al 07.77.98.59.26

Freier Eintritt.

Ankunft des Weihnachtsmanns um 15 Uhr.

Reservierung für Aussteller unter 06.87.38.92.22. oder 07.77.98.59.26 erforderlich

