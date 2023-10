SOIRÉE CHOUCROUTE Rue Henriette de Lorraine Sampigny, 28 octobre 2023, Sampigny.

Sampigny,Meuse

Soirée organisée par les Jeunes Agriculteurs du canton de Commercy-Void. Repas par Aux saveurs meusiennes et DJ toute la soirée.. Tout public

Samedi 2023-10-28 19:30:00 fin : 2023-10-28 . 30 EUR.

Rue Henriette de Lorraine Salle Mariette Vautrin

Sampigny 55300 Meuse Grand Est



Evening organized by the Jeunes Agriculteurs du canton de Commercy-Void. Meal by Aux saveurs meusiennes and DJ all evening.

Velada organizada por los Jóvenes Agricultores del distrito de Commercy-Void. Comida a cargo de Aux saveurs meusiennes y DJ durante toda la velada.

Von den Junglandwirten des Kantons Commercy-Void organisierter Abend. Essen von Aux saveurs meusiennes und DJ den ganzen Abend.

