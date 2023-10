OCTOBRE ROSE : MARCHE ET COURSE Rue Henriette de Lorraine Sampigny Catégories d’Évènement: Meuse

Sampigny OCTOBRE ROSE : MARCHE ET COURSE Rue Henriette de Lorraine Sampigny, 7 octobre 2023, Sampigny. Sampigny,Meuse Organisées par Sampy’Run, dans le cadre d’Octobre rose. 9h45, marche 7 km, 9h45, trail 10 km, 10h00.

5€. Tout public

Samedi 2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Rue Henriette de Lorraine Salle Mariette Vautrin

Sampigny 55300 Meuse Grand Est



Organized by Sampy’Run, as part of Pink October. 9:45 am, 7 km walk, 9:45 am, 10 km trail, 10:00 am.

5? Organizado por Sampy’Run, en el marco del Octubre Rosa. 9.45 h, 7 km a pie, 9.45 h, 10 km trail, 10 h.

5? Organisiert von Sampy’Run, im Rahmen des Rosa Oktobers. 9:45 Uhr, 7 km Wanderung, 9:45 Uhr, 10 km Trail, 10:00 Uhr.

