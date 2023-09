LOTO Rue Henriette de Lorraine Sampigny, 30 septembre 2023, Sampigny.

Sampigny,Meuse

Environ 5000€ de lots.

Buvette et restauration sur place.

2.50€ le carton, 10 cartons 20€. Tout public

Samedi 2023-09-30 20:00:00 fin : 2023-09-30 . .

Rue Henriette de Lorraine Salle Mariette Vautrin

Sampigny 55300 Meuse Grand Est



Approximately 5000? of lots.

Refreshments and food on site.

2.50? per box, 10 boxes 20?

Aproximadamente 5000? de premios.

Refrescos y comida in situ.

2.50? por caja, 10 cajas 20?

Etwa 5000? an Losen.

Getränke und Speisen vor Ort.

2.50? pro Karton, 10 Kartons 20?

Mise à jour le 2023-09-23 par OT COEUR DE LORRAINE