Sampigny CONCOURS DE BELOTE AVEC TOMBOLA Rue Henriette-de-Lorraine Sampigny, 17 septembre 2023, Sampigny. Sampigny,Meuse Concours de belote avec tombola.

10€ par participant Réservation obligatoire au : 06.60.88.75.74. Tout public

Dimanche 2023-09-17 13:30:00 fin : 2023-09-17 . .

Rue Henriette-de-Lorraine Salle Mariette-Vautrin

Sampigny 55300 Meuse Grand Est



Belote competition with tombola.

10? per participant Reservations required: 06.60.88.75.74 Concurso de belote con tómbola.

10? por participante Reserva obligatoria: 06.60.88.75.74 Belote-Wettbewerb mit Tombola.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT COEUR DE LORRAINE

