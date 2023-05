SALON VDI & ARTISANAT Rue Henriette de Lorraine, 28 mai 2023, Sampigny.

Sampigny,Meuse

Organisé par l’association Nos P’tits Diabétiques. Tous les bénéfices de la journée iront aux enfants atteints de diabéte. Petite restauration proposée sur place.. Tout public

Dimanche 2023-05-28 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-28 17:00:00. 0 EUR.

Rue Henriette de Lorraine Salle Mariette Vautrin

Sampigny 55300 Meuse Grand Est



Organized by the association Nos P’tits Diabétiques. All the benefits of the day will go to children with diabetes. Small catering proposed on the spot.

Organizado por la asociación Nos P’tits Diabétiques. Todos los beneficios de la jornada se destinarán a los niños diabéticos. Pequeño catering disponible in situ.

Organisiert von der Vereinigung Nos P’tits Diabétiques. Der gesamte Erlös des Tages geht an Kinder mit Diabetes. Kleine Snacks werden vor Ort angeboten.

Mise à jour le 2023-05-19 par OT COEUR DE LORRAINE