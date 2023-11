CAROLS BY CANDLELIGHT Rue Henri Reboul Pézenas, 20 décembre 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Venez chanter les chants traditionnels anglais de Noël et autres chants en français et occitan pour passer un moment chaleureux et convivial avant les fêtes de Noël !.

2023-12-20 18:30:00

Rue Henri Reboul

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Come and sing traditional Christmas carols along, some songs will be in French, Occitan and German. After singing altogether, come and share mulled wine and delicacies (anyone is invited to bring along cakes, candles or make a donation for the church’s heating system). A warm and joyful moment to spend together before the traditional Christmas celebrations. Mulled wine will be served at the Mais

Venga a cantar villancicos tradicionales ingleses y otras canciones en francés y occitano para pasar un momento cálido y amistoso antes de las fiestas navideñas

Ein Moment kurz vor Weihnachten, um zusammen zu singen. Es werden meistens englische Lieder sein; einige tradtionellen Lieder wie Stille Nacht und O’ Tannenbaum werden in Englisch, Deutsch und Französisch gesungen. Die anderen Lieder werden in Englisch gesungen. Man trifft sich in der Kirche Sankt Ursula um 18.30 Uhr, nimmt Platz und singt. Ein Flugblatt mit den Texten wird zur Verfügung stehen.

