PEGOLADA E CACHA FUÓC Rue Henri Reboul Pézenas, 19 décembre 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

A partir du solstice d’hiver, le jour reprend du temps sur la nuit.

Pour fêter ce renouveau, le plus vieux de la famille et le plus jeune portent la bûche dans le feu, c’est la » Pégoulade » » une déambulation musicale avec groupes traditionnels et enfants piscénois à la lumière des lanternes.

En début de soirée participez à ce rituel du « cacha fuoc »..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 . .

Rue Henri Reboul

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Procession in the town at night with traditional music and torchlights, with children dressed up as Provence crib characters. Popular arts and traditions. Starts from the local hospital, Henri Reboul street at 5.30 p.m. Arrives at Place de la République and ends with mulled wine, chestnut cake and music.

A partir del solsticio de invierno, el día toma el relevo de la noche.

Para celebrar esta renovación, el mayor y el menor de la familia llevan un tronco al fuego, lo que se conoce como la « Pégoulade », una procesión musical con grupos tradicionales y niños de Piscén que encienden los farolillos.

A primera hora de la noche, participe en el ritual del « cacha fuoc ».

Wintersonnenwende ist in Pézenas gefeiert. Es ist eine uralte Tradition. Eine Parade wird vor dem lokalen Krankenhaus um 17.30 Uhr starten und wird in die ganze Stadt paradieren. Am Ende am Platz de la République wird das grosse Holzscheit verbrannt und jeder wird Glühwein und Kastanienkuchen trinken und essen können und Musik wird gleichzeitig gespielt.

