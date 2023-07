CONFERENCE HISTOIRE DE L’ART – COLETTE RICHARME, UNE PEINTRE DANS LE SIECLE Rue Henri Reboul Pézenas, 5 octobre 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Projection du film « De Colette à Richarme, passages » en présence de Guy Lochard.

2023-10-05 15:00:00 fin : 2023-10-05 . EUR.

Rue Henri Reboul

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



These ladies of the Baroque… Women painters in 16th and 17th century Italy.

Conference given by Yvette Medina, Associate of the University

Estas damas del Barroco… Mujeres pintoras en la Italia de los siglos XVI y XVII.

Conferencia de Yvette Medina, asociada a la Universidad

Die Damen des Barock… Malerinnen im Italien des 16. und 17. Jahrhunderts.

Vortrag von Yvette Medina, Agrégée de l’Université

