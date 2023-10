Théâtre Forum Rue Henri pourrat Monistrol-sur-Loire, 10 novembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Spectacle participatif autour de la parentalité et du handicap. organisé et animé par la Compagnie l’Archipel et l’association DAHLIR.

2023-11-10 20:00:00 fin : 2023-11-10 22:00:00. .

Rue Henri pourrat espace culturel du Monteil

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Participatory show about parenthood and disability. organized and hosted by Compagnie l’Archipel and the DAHLIR association

Espectáculo interactivo sobre la paternidad y la discapacidad. Organizado y presentado por la Compagnie l’Archipel y la asociación DAHLIR

Mitmach-Spektakel rund um Elternschaft und Behinderung. Organisiert und moderiert von der Compagnie l’Archipel und dem Verein DAHLIR

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron