ENTRE PROVENCE ET INDOCHINE : JULES BOISSIÈRE, UN ÉCRIVAIN FRANÇAIS ENTRE DEUX RIVES Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault, 21 octobre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Conférence-lecture

Jules Boissière (1863-1897) est un écrivain paradoxalement méconnu voire oublié, sauf peut-être des spécialistes de la littérature d’Indochine. Né à Clermont l’Hérault, Jules Boissière fut tour à tour journaliste, Félibre, avant d’entamer une carrière dans l’administration coloniale..

2023-10-21 16:00:00 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

Rue Henri Martin

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Conference-reading

Jules Boissière (1863-1897) is a paradoxically little-known, even forgotten writer, except perhaps among specialists in Indochinese literature. Born in Clermont l?Hérault, Jules Boissière was in turn a journalist and a Félibre, before embarking on a career in colonial administration.

Lectura de conferencias

Jules Boissière (1863-1897) es un escritor paradójicamente poco conocido e incluso olvidado, salvo quizá por los especialistas en literatura indochina. Nacido en Clermont l’Hérault, Jules Boissière fue a su vez periodista y Félibre, antes de emprender una carrera en la administración colonial.

Konferenz-Lesung

Jules Boissière (1863-1897) ist ein paradoxerweise unbekannter oder sogar vergessener Schriftsteller, außer vielleicht bei den Spezialisten für die Literatur Indochinas. Der in Clermont l’Hérault geborene Jules Boissière war Journalist und Felibre, bevor er eine Karriere in der Kolonialverwaltung einschlug.

