Marché de Noël rue Henri Latscha Jungholtz Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Jungholtz Marché de Noël rue Henri Latscha Jungholtz, 2 décembre 2023, Jungholtz. Jungholtz,Haut-Rhin Exposants, créateurs, artisans, animations, tombola, espace enfants. Intérieur et extérieur (tartes flambées, crêpes, buvette).

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. 0 EUR.

rue Henri Latscha

Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est



Exhibitors, creators, craftsmen, animations, tombola, children area. Indoor and outdoor (tarts, pancakes, refreshments) Expositores, diseñadores, artesanos, animación, tómbola, zona infantil. Interior y exterior (tartas, tortitas, refrescos) Aussteller, Designer, Handwerker, Animationen, Tombola, Kinderbereich. Innen und außen (Flammkuchen, Crêpes, Getränkestand) Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Jungholtz Autres Lieu rue Henri Latscha Adresse rue Henri Latscha Ville Jungholtz Departement Haut-Rhin Lieu Ville rue Henri Latscha Jungholtz latitude longitude 47.8829096202118;7.19948889414468

rue Henri Latscha Jungholtz Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jungholtz/