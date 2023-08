Visite guidée du Parc de la Garenne et des Jardins du Roy Rue Henri IV Nérac, 17 septembre 2023, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Rdv au Château-musée Henri IV. + 16 ans. Attention réservation obligatoire.

Le château Henri IV, le parc de la Garenne et les Jardins du Roi constituent le domaine royal. Indissociables, ils ont façonné l’histoire de la ville. Nous vous invitons à une « visite-promenade » des Jardins du Roi et du Parc de la Garenne qui vous permettra d’apprécier l’évolution paysagère du domaine royal..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 10:30:00. EUR.

Rue Henri IV

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



As part of the European Heritage Days. Rdv at Château-musée Henri IV. + 16 years. Booking essential.

The Château Henri IV, the Parc de la Garenne and the Jardins du Roi make up the royal estate. Indissociable, they have shaped the city’s history. We invite you to take a « walking tour » of the Jardins du Roi and the Parc de la Garenne, to appreciate the landscape evolution of the royal estate.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Punto de encuentro en el castillo-museo Henri IV. Mayores de 16 años. Imprescindible reservar.

El Castillo Henri IV, el Parque de la Garenne y los Jardines del Rey constituyen el dominio real. Son inseparables y han marcado la historia de la ciudad. Le invitamos a realizar un « recorrido a pie » por los Jardines del Rey y el Parque de la Garenne, donde podrá apreciar la evolución del paisaje del dominio real.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes. Treffpunkt im Schloss-Museum Henri IV. + 16 Jahre. Achtung: Reservierung erforderlich.

Das Schloss Henri IV, der Parc de la Garenne und die Jardins du Roi bilden die königliche Domäne. Untrennbar miteinander verbunden, haben sie die Geschichte der Stadt geprägt. Wir laden Sie zu einem « Spaziergang » durch die Jardins du Roi und den Parc de la Garenne ein, bei dem Sie die landschaftliche Entwicklung der königlichen Domäne kennen lernen können.

Mise à jour le 2023-08-18 par OT de l’Albret