CONCERT DE NOUVEL AN DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L’AVENIR Rue Henri Hoffmann Hagondange Catégories d’Évènement: Hagondange

Moselle CONCERT DE NOUVEL AN DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L’AVENIR Rue Henri Hoffmann Hagondange, 7 janvier 2024, Hagondange. Hagondange Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-07 16:00:00

fin : 2024-01-07 Dans cette période de fin d’année, le concert du Nouvel An vous attendent à Hagondange !.

Dans cette période de fin d’année, le concert du Nouvel An vous attendent à Hagondange !Tout public 0 EUR.

Rue Henri Hoffmann

Hagondange 57300 Moselle Grand Est

Mise à jour le 2023-12-09 par DESTINATION AMNEVILLE Détails Catégories d’Évènement: Hagondange, Moselle Autres Code postal 57300 Lieu Rue Henri Hoffmann Adresse Rue Henri Hoffmann Ville Hagondange Departement Moselle Lieu Ville Rue Henri Hoffmann Hagondange Latitude 49.2533538817271 Longitude 6.16595043240204 latitude longitude 49.2533538817271;6.16595043240204

Rue Henri Hoffmann Hagondange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hagondange/