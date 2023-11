SUPER LOTO – LEZIGNE Rue Henri Gandon Huillé-Lézigné Catégories d’Évènement: Huillé-Lézigné

Maine-et-Loire SUPER LOTO – LEZIGNE Rue Henri Gandon Huillé-Lézigné, 10 décembre 2023, Huillé-Lézigné. Huillé-Lézigné,Maine-et-Loire L’Amicale des écoles des Rairies vous propose un Super Loto !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Rue Henri Gandon Salle des fêtes

Huillé-Lézigné 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Amicale des écoles des Rairies is holding a Super Loto! ¡La Amicale des écoles des Rairies organiza una Super Loto! Die Amicale des écoles des Rairies bietet Ihnen ein Super-Lotto an! Mise à jour le 2023-11-10 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Huillé-Lézigné, Maine-et-Loire Autres Lieu Rue Henri Gandon Adresse Rue Henri Gandon Salle des fêtes Ville Huillé-Lézigné Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Rue Henri Gandon Huillé-Lézigné latitude longitude 47.63551;-0.2996

Rue Henri Gandon Huillé-Lézigné Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/huille-lezigne/