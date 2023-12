Samedi Ludo Rue Henri Dignac Égletons, 27 janvier 2024, Égletons.

Égletons Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-27 12:00:00

L’objectif de cet atelier est simple : partager avec ses enfants et amis un moment convivial pour découvrir ou redécouvrir des jeux de société !

De 10h à 12h. Gratuit.

Renseignements : 05 55 93 99 92..

L’objectif de cet atelier est simple : partager avec ses enfants et amis un moment convivial pour découvrir ou redécouvrir des jeux de société !

De 10h à 12h. Gratuit.

Renseignements : 05 55 93 99 92.

L’objectif de cet atelier est simple : partager avec ses enfants et amis un moment convivial pour découvrir ou redécouvrir des jeux de société !

De 10h à 12h. Gratuit.

Renseignements : 05 55 93 99 92.

EUR.

Rue Henri Dignac

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières