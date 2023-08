Club Lecture | Lectures d’été Rue Henri Dignac Égletons, 7 septembre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Chaque mois, un groupe régulier se réunit pour partager ses lectures. Venez, vous aussi, échanger autour du livre de votre choix !

Gratuit. Tous publics. À 14h30.

Renseignements et inscriptions : 05 55 93 99 92..

Rue Henri Dignac

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Every month, a regular group meets to share their readings. Come along and share your favourite book!

Free admission. All ages. At 2.30pm.

Information and registration: 05 55 93 99 92.

Cada mes, un grupo se reúne para compartir sus lecturas. Venga y hable del libro que prefiera

Entrada gratuita. Todos los públicos. A las 14.30 h.

Información e inscripciones: 05 55 93 99 92.

Jeden Monat trifft sich eine regelmäßige Gruppe, um sich über ihre Lektüre auszutauschen. Kommen auch Sie und tauschen Sie sich über ein Buch Ihrer Wahl aus!

Die Teilnahme ist kostenlos. Für alle Altersgruppen. Um 14.30 Uhr.

Informationen und Anmeldungen: 05 55 93 99 92.

