Egletons fête son 15 août ! Rue Henri Dignac Égletons, 15 août 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

– 20h30 Concert Blondin et la bande des Terriens

De la chanson française rock festive, une rythmique puissante, énergique, des guitares rugueuses, un accordéon inventif… Des textes qui ont leur mot à dire, et des mélodies qui vous restent dans la tête jusqu’à au moins… le prochain morceau. Blondin aime vivre sur scène, ça s’entend et ça se voit !

– 22h30 : Feu d’artifice.

Gratuit. À 20h30 sur le parvis de l’Espace Ventadour.

Renseignements : 05 55 93 99 82..

Rue Henri Dignac

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



– 20h30 Concert Blondin et la bande des Terriens

Festive French chanson rock, with a powerful, energetic rhythm section, rough guitars and inventive accordion… Lyrics that have something to say, and melodies that stick in your head until at least? the next track. Blondin loves to live on stage, and it shows!

– 10:30pm: Fireworks.

Free admission. 8:30pm on the Espace Ventadour forecourt.

Information: 05 55 93 99 82.

– 20.30 h Concert Blondin et la bande des Terriens

Chanson rock francés festivo, con una sección rítmica potente y enérgica, guitarras ásperas y un acordeón inventivo… Letras que tienen algo que decir y melodías que se quedan grabadas en la cabeza hasta por lo menos… el siguiente tema. A Blondin le encanta vivir en directo, ¡se oye y se ve!

– 22.30 h: Fuegos artificiales.

Entrada gratuita. A las 20.30 h frente al Espace Ventadour.

Información: 05 55 93 99 82.

– 20:30 Konzert Blondin und die Bande des Terriens

Festlicher französischer Chanson-Rock, ein kraftvoller, energiegeladener Rhythmus, raue Gitarren, ein erfinderisches Akkordeon… Texte, die etwas zu sagen haben, und Melodien, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen, bis mindestens? das nächste Stück kommt. Blondin liebt das Leben auf der Bühne, das hört man und das sieht man!

– 22.30 Uhr: Feuerwerk.

Kostenlos. Um 20:30 Uhr auf dem Vorplatz des Espace Ventadour.

Informationen: 05 55 93 99 82.

