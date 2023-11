APRES-MIDI JEUX AU PROFIT DU TÉLÉTHON Rue Henri de la Rochejacquelin Le Boupère, 7 décembre 2023, Le Boupère.

Le Boupère,Vendée

Cette année encore, Le Boupère vous propose différentes animations pour soutenir le Téléthon !.

2023-12-07 fin : 2023-12-07 18:30:00. .

Rue Henri de la Rochejacquelin Salle de la Futaie

Le Boupère 85510 Vendée Pays de la Loire



Once again this year, Le Boupère is offering a range of events to support the Telethon!

Un año más, Le Boupère organiza una serie de actos en apoyo del Telemaratón

Auch in diesem Jahr bietet Ihnen Le Boupère verschiedene Veranstaltungen an, um den Telethon zu unterstützen!

Mise à jour le 2023-11-08 par Vendée Expansion