Exposition – Caractères rue Henri Chartier, 8 avril 2023, Mortagne-au-Perche .

Mortagne-au-Perche ,Orne ,

Exposition – Caractères

Salle Vallée rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche Orne rue Henri Chartier Salle Vallée

2023-04-08 – 2023-04-16

rue Henri Chartier Salle Vallée

Mortagne-au-Perche

Orne

.

L’exposition » Caractères » propose l’univers graphique et pictural d’Isabelle Thomas.

Sont présentés, une grande variété de thèmes et de techniques qu’elle peut enseigner car c’est aussi son métier, transmettre…

Venez découvrir cette Artiste qui est née à Paris, y a étudié, puis qui a vécu 30 ans en Touraine où son travail a été primé.

Elle vient de restaurer une ancienne école de style Art Nouveau, au 114 rue Catinat à Mauves- sur-Huisne où son Atelier occupe l’ancienne salle de classe. C’est aussi un lieu propice à la création, aux stages et autres cours personnalisés. Son projet : partager ce lieu avec d’autres artistes et artisans d’art.

Exposition visible :

– en semaine de 11h à 18h

– le week-end de 10h à 19h

L’exposition » Caractères » propose l’univers graphique et pictural d’Isabelle Thomas.

Sont présentés, une grande variété de thèmes et de techniques qu’elle peut enseigner car c’est aussi son métier, transmettre…

Venez découvrir cette Artiste qui est née à Paris, y a étudié, puis qui a vécu 30 ans en Touraine où son travail a été primé.

Elle vient de restaurer une ancienne école de style Art Nouveau, au 114 rue Catinat à Mauves- sur-Huisne où son Atelier occupe l’ancienne salle de classe. C’est aussi un lieu propice à la création, aux stages et autres cours personnalisés. Son projet : partager ce lieu avec d’autres artistes et artisans d’art.

Exposition visible :

– en semaine de 11h à 18h

– le week-end de 10h à 19h

art.it@outlook.fr +33 6 72 69 37 64

rue Henri Chartier Salle Vallée Mortagne-au-Perche

dernière mise à jour : 2023-03-29 par