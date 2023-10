JPIF 2023 : Balade guidée – Trou de Mémoire Rue Henri Cavallier Fumel, 8 octobre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Accompagnée d’un livret-jeu, balade d’environ 2,5 km à la découverte de l’Usine de Fumel et rencontre avec d’anciens salariés de l’Usine, organisée par l’association PHP dans le cadre des Journées du patrimoine industriel en fumélois.

Départ du stade Henri Cavallier..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Rue Henri Cavallier Stade Henri Cavallier

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by a booklet-game, a 2.5 km walk to discover the Fumel factory and meet former factory employees, organized by the PHP association as part of the Journées du patrimoine industriel en fumélois (industrial heritage days in Fumel).

Departure from stade Henri Cavallier.

Acompañado de un cuadernillo-juego, paseo de 2,5 km para descubrir la fábrica de Fumel y conocer a antiguos empleados de la fábrica, organizado por la asociación PHP en el marco de las Journées du patrimoine industriel en fumélois (Jornadas del patrimonio industrial en Fumel).

Salida del estadio Henri Cavallier.

Ein Spaziergang von ca. 2,5 km mit einem Spielheft zur Entdeckung der Fumel-Fabrik und einem Treffen mit ehemaligen Angestellten der Fabrik, organisiert von der Vereinigung PHP im Rahmen der Tage des Industrieerbes im Fumelois.

Start am Stadion Henri Cavallier.

