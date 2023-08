Le Pays basque s’invite à Fumel Rue Henri Cavallier Fumel, 2 septembre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

1ère fête basque à Fumel autour du sport et de la gastronomie, avec démonstration de pala, main nue et grand chistéra.

Le samedi, marché de producteurs basques et bodéga avec tapas, planches…

En soirée, menu basque servi sur réservation.

Le dimanche, tournoi annuel de pelote basque en place libre..

1st Basque festival in Fumel featuring sport and gastronomy, with pala, bare hand and grand chistéra demonstrations.

Saturday: Basque producers’ market and bodéga with tapas, planks?

In the evening, a Basque menu served by reservation.

On Sunday, the annual Basque pelota tournament is open to the public.

1ª fiesta vasca en Fumel centrada en el deporte y la gastronomía, con demostraciones de pala, manos desnudas y gran chistéra.

Sábado: mercado de productores vascos y bodéga con tapas, bandejas..

Por la noche, menú vasco servido con reserva previa.

El domingo, torneo anual de pelota vasca abierto al público.

erstes baskisches Fest in Fumel rund um Sport und Gastronomie, mit Vorführungen von Pala, der bloßen Hand und einer großen Chistéra.

Am Samstag gibt es einen baskischen Bauernmarkt und eine Bodéga mit Tapas und Brettern

Am Abend wird auf Vorbestellung ein baskisches Menü serviert.

Am Sonntag findet das jährliche baskische Pelota-Turnier auf freiem Platz statt.

