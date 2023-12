Yoga en famille Rue Henri Autef Châteauponsac, 20 janvier 2024, Châteauponsac.

Châteauponsac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:30:00

fin : 2024-01-20 12:00:00

Dans le cadre des nuits de la lecture dont le thème choisi est le corps, la bibliothèque intercommunale Gartempe-Saint Pardoux propose aux enfants, à travers cet atelier, de venir prendre conscience de leur corps, de leurs membres, de leur souplesse sous le regard bienveillant du parent. L’idée est aussi de partager un moment de bien-être et de complicité avec son enfant. La séance se terminera avec un temps de lectures zen. Pensez à vous inscrire..

Rue Henri Autef Salle culturelle Jean Sénamaud

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



