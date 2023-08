Conférence « Quelle heure est-il ? Petite histoire illustrée de la mesure du temps, du gnomon au quartz » Rue Henri Autef Châteauponsac, 14 octobre 2023, Châteauponsac.

Châteauponsac,Haute-Vienne

Conférence de Roland Commergnac, frère de Jean Commergnac, qui fut horloger à Magnac-Laval. Tout deux ont fait don en 2021 d’objets, exposés au dernière étage du musée René Baubérot, provenant de l’atelier de leur père, horloger à Arnac-la-Poste dans les années 1930-1960..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Rue Henri Autef Salle Culturelle

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Lecture by Roland Commergnac, brother of Jean Commergnac, who was a watchmaker in Magnac-Laval. In 2021, both brothers donated objects from the workshop of their father, who was a watchmaker in Arnac-la-Poste between 1930 and 1960, for display on the top floor of the René Baubérot Museum.

Conferencia de Roland Commergnac, hermano de Jean Commergnac, que fue relojero en Magnac-Laval. En 2021, ambos hermanos donaron objetos del taller de su padre, que fue relojero en Arnac-la-Poste entre 1930 y 1960, para exponerlos en la planta superior del museo René Baubérot.

Vortrag von Roland Commergnac, dem Bruder von Jean Commergnac, der Uhrmacher in Magnac-Laval war. Beide spendeten 2021 Gegenstände, die im obersten Stockwerk des Museums René Baubérot ausgestellt sind und aus der Werkstatt ihres Vaters stammen, der in den 1930er- bis 1960er-Jahren Uhrmacher in Arnac-la-Poste war.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Pays du Haut Limousin