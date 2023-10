Apréo-polar avec Franck Linol Rue Henri Autef Châteauponsac, 13 octobre 2023, Châteauponsac.

Châteauponsac,Haute-Vienne

Venez partager un moment avec l’auteur de romans policiers limougeaud Franck Linol. Avec la participation d’Alain Roblès, accordéoniste..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

Rue Henri Autef Salle Culturelle

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and share a moment with Limoges-based mystery writer Franck Linol. With the participation of Alain Roblès, accordionist.

Venga a compartir un momento con el escritor de novela negra de Limoges Franck Linol. Con la participación de Alain Roblès, acordeonista.

Genießen Sie einen Moment mit dem Krimiautor Franck Linol aus Limoges. Mit der Teilnahme von Alain Roblès, Akkordeonspieler.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Pays du Haut Limousin