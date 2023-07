Exposition Festivart Rue Henri Autef Châteauponsac, 14 juillet 2023, Châteauponsac.

Châteauponsac,Haute-Vienne

Exposition de peintures, sculptures, livres d’art, etc. Ateliers d’artistes et démonstrations sur place..

2023-07-14 fin : 2023-08-15 18:00:00. EUR.

Rue Henri Autef

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of paintings, sculptures, art books, etc. Artist workshops and demonstrations on site.

Exposición de pinturas, esculturas, libros de arte, etc. Talleres y demostraciones de artistas in situ.

Ausstellung von Gemälden, Skulpturen, Kunstbüchern usw. Künstlerateliers und Vorführungen vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Pays du Haut Limousin