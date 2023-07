Marché nocturne « Un soir, rue Haute-Vienne » Rue Haute Vienne Limoges, 6 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le Marché nocturne « Un soir rue Haute-Vienne » revient !

Une vingtaine d’artisans et producteurs locaux seront présents et les commerçants de la rue déballeront devant leur porte ! Venez nombreux ! Et pour l’ambiance musicale, deux groupes se succèderont : Prain & Jazz !.

2023-07-06 fin : 2023-07-06 23:00:00. EUR.

Rue Haute Vienne

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The « Un soir rue Haute-Vienne » night market is back!

Some twenty local craftspeople and producers will be on hand, and street traders will be unpacking in front of their doors! Come one, come all! And for the musical ambience, two groups will be performing: Prain & Jazz!

Vuelve el mercado nocturno « Un soir rue Haute-Vienne »

Una veintena de artesanos y productores locales estarán presentes, y los comerciantes locales desembalarán delante de sus puertas Vengan todos Y para el ambiente musical, actuarán dos grupos: ¡Prain & Jazz!

Der Nachtmarkt « Un soir rue Haute-Vienne » kehrt zurück!

Rund zwanzig lokale Handwerker und Produzenten werden anwesend sein und die Händler der Straße werden vor ihrer Tür auspacken! Kommen Sie zahlreich! Und für die musikalische Stimmung werden zwei Bands sorgen: Prain & Jazz!

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Limoges Métropole