C’est l’occasion de mettre en avant les producteurs, artisans et commerçants de la rue Haute-Vienne mais également de faire découvrir ou redécouvrir aux visiteurs cette rue emblématique de Limoges.

Des produits locaux à déguster !

7 producteurs et 6 artisans prendront place dans la rue aux côtés des commerçants pour une offre de restauration sur place ou à emporter. Ainsi, il sera possible de retrouver à la dégustation : porc Cul Noir, produits à base de canard gras, plats préparés, escargots, charcuterie, pâtes, fromages, pâtisseries au miel, glaces, smoothies, crêpes et galettes, confitures, bières, vins, limonade… (liste des producteurs et artisans en Annexe).

Des animations tout au long de la soirée !

Pour animer la soirée, 2 groupes se succéderont sur la scène située place

Haute-Vienne :

Prain, groupe de rock originaire de la Ville de Limoges,

Music All Contact, groupe de jazz également originaire de notre département.

Jeu concours sur Instagram

Un jeu concours* permettant de gagner des bouteilles de Framboiz’in, une boisson limousine pétillante et fruitée, sera lancé sur les réseaux sociaux. Au total, 4 tripack de cette boisson made in Limoges pour 4 vainqueurs seront à remporter ! (Jeu concours en partenariat avec le restaurant Bona Pita, 5 rue Haute-Vienne à Limoges).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T17:00:00+02:00 – 2023-07-06T23:00:00+02:00

marché rue Haute-Vienne

