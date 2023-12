HISTOIRES CREATIVES AUTOUR DE NOEL – LE QUADRANT Rue Gustave Flaubert, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégories d’Évènement: Boulogne-sur-Mer

Pas-de-Calais HISTOIRES CREATIVES AUTOUR DE NOEL – LE QUADRANT Rue Gustave Flaubert, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer, 20 décembre 2023, Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20

fin : 2023-12-20 . Histoires créatives, en attendant Noël, dès 04 ans

Organisé par le Quadrant, 15h, gratuit : 03 21 87.73.21.

Bibliothèque des Annonciades .

Rue Gustave Flaubert, 62200 Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-07 par Pas-de-Calais Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais Autres Code postal 62200 Lieu Rue Gustave Flaubert, 62200 Boulogne-sur-Mer Adresse Rue Gustave Flaubert, 62200 Boulogne-sur-Mer Ville Boulogne-sur-Mer Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Rue Gustave Flaubert, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Latitude 50.718931 Longitude 1.601385 latitude longitude 50.718931;1.601385

Rue Gustave Flaubert, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-sur-mer/