Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-16 . OUVRE-BOÎTE

« Spécial jeux d’ambiance » : viens jouer, on t’explique les règles ! Animation jeux de société autour d’une sélection. Présentation, installation et explication des règles pour faciliter une prise en main rapide. À partir de 10 ans, sur réservation. samedi 16 décembre à 15h, Bibludothèque Damrémont Téléphone(s) : 03 21 80 97 08 .

