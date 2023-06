FESTIVAL D’ORGUES – CONCERT DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Rue Gustave Fabre Narbonne Catégories d’Évènement: Aude

Narbonne FESTIVAL D’ORGUES – CONCERT DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Rue Gustave Fabre Narbonne, 17 septembre 2023, Narbonne. Narbonne,Aude Concerts et festival organisés par l’association Les Orgues de Narbonne.

Par Jean Dekyndt (orgue), Emmanuel Collombert (trompette) et Claire Sala (flûte).

Libre participation..

2023-09-17 à 20:30:00 ; fin : 2023-09-17 . .

Rue Gustave Fabre

Narbonne 11100 Aude Occitanie

Mise à jour le 2023-06-20 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi Détails Catégories d’Évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Rue Gustave Fabre Adresse Rue Gustave Fabre Ville Narbonne Departement Aude Lieu Ville Rue Gustave Fabre Narbonne

Rue Gustave Fabre Narbonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/narbonne/