Narbonne FESTIVAL D’ORGUES – CONCERT D’ORGUES Rue Gustave Fabre Narbonne, 15 août 2023, Narbonne. Narbonne,Aude Concerts et festival organisés par l’association Les Orgues de Narbonne.

Jean-Michel Balester et Emmanuel Arakelian (orgue). Les romantiques français. Musique sacrée.

Libre participation..

2023-08-15 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-15 . .

