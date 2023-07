FESTIVAL D’ORGUES – CONCERT D’ORGUE ET QUATUOR Rue Gustave Fabre Narbonne, 25 juillet 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

Concerts et festival organisés par l’association Les Orgues de Narbonne.

Concert de Cyril Pallaud (orgue) et le quatuor de l’orchestre de Colmar.

Libre participation..

2023-07-25 20:30:00 fin : 2023-07-25 . .

Rue Gustave Fabre

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Concerts and festival organized by the association Les Orgues de Narbonne.

Concert by Cyril Pallaud (organ) and the Colmar orchestra quartet.

Free admission.

Conciertos y festival organizados por la asociación Les Orgues de Narbonne.

Concierto de Cyril Pallaud (órgano) y del cuarteto de la orquesta de Colmar.

Entrada gratuita.

Konzerte und Festival, organisiert von der Vereinigung Les Orgues de Narbonne.

Konzert von Cyril Pallaud (Orgel) und dem Quartett des Orchesters von Colmar.

Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-06-20 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi