Grande cavalcade du carnaval rue Guibert Cernay, 7 avril 2024, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Grande cavalcade dans les rues de la ville avec chars, formations musicales et char royal avec la Reine..

2024-04-07 fin : 2024-04-07 . EUR.

rue Guibert

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Great cavalcade in the streets of the city with floats, musical groups and royal float with the Queen.

Gran cabalgata por las calles de la ciudad con carrozas, grupos musicales y una carroza real con la Reina.

Große Kavalkade durch die Straßen der Stadt mit Festwagen, Musikgruppen und einem königlichen Wagen mit der Königin.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay