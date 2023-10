Bourse aux skis rue Guibert Cernay, 25 novembre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Equipements de ski pour adultes et enfants, vêtements, gants, casques. Professionnels également sur place avec conseils..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. EUR.

rue Guibert

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Ski equipment for adults and children, clothing, gloves, helmets. Professionals also on site with advice.

Material de esquí para adultos y niños, ropa, guantes, cascos. Profesionales a su disposición para aconsejarle.

Skiausrüstung für Erwachsene und Kinder, Kleidung, Handschuhe, Helme. Profis auch vor Ort mit Beratung.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay