Marché de Noël au Prieuré Rue Grande Saint-Benoît-du-Sault, 9 décembre 2023, Saint-Benoît-du-Sault.

Saint-Benoît-du-Sault,Indre

Le marché de Noël de Saint Benoit du Sault se tiendra dans le Prieuré..

Dimanche 2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

Rue Grande

Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire



The Saint Benoit du Sault Christmas market will be held in the Priory.

El mercado navideño de Saint Benoit du Sault se celebrará en el Prieuré.

Der Weihnachtsmarkt von Saint Benoit du Sault findet in der Priorei statt.

