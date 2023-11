Foire aux arbres et aux plantes vivaces d’Orbec rue grande Orbec, 12 novembre 2023, Orbec.

Orbec,Calvados

Rendez-vous incontournable pour les plantations d’automne!

Pépiniéristes et professionnels de l’horticultures seront à votre écoute pour vous conseiller..

2023-11-12 09:00:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. .

rue grande

Orbec 14290 Calvados Normandie



A must for autumn planting!

Nurserymen and horticultural professionals will be there to advise you.

Imprescindible para plantar en otoño

Los viveristas y profesionales de la horticultura estarán a su disposición para asesorarle.

Ein Muss für Herbstpflanzungen!

Baumschulisten und Gartenbauprofis stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

