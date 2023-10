Halloween s’invite à Orbec rue Grande Orbec, 31 octobre 2023, Orbec.

Orbec,Calvados

La fête d’Halloween s’invite à Orbec le mardi 31 octobre 2023:

15h: concours de déguisements (sur inscription)

15h30 : défilé rue Grande

16h : goûter pour les enfants ( au niveau de la chapelle Saint-Rémy)

18h30: flash mob (bar la Civette)

Et à partir de 19h : soirée Halloween au bar la Civette.

2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 19:00:00. .

rue Grande

Orbec 14290 Calvados Normandie



Halloween is coming to Orbec on Tuesday, October 31, 2023:

3pm: costume contest (registration required)

3:30 pm: parade in rue Grande

4pm: children’s snack (at the Saint-Rémy chapel)

6:30pm: flash mob (bar la Civette)

And from 7pm: Halloween party at bar la Civette

Halloween llega a Orbec el martes 31 de octubre de 2023:

15h: concurso de disfraces (inscripción obligatoria)

15.30 h: desfile en la rue Grande

16.00 h: merienda infantil (capilla Saint-Rémy)

18.30 h: flash mob (bar la Civette)

A partir de las 19:00 h: fiesta de Halloween en el bar La Civette

Am Dienstag, dem 31. Oktober 2023, findet in Orbec das Halloween-Fest statt:

15:00 Uhr: Kostümwettbewerb (Anmeldung erforderlich)

15:30 Uhr: Umzug in der Rue Grande

16 Uhr: Snack für die Kinder (an der Kapelle Saint-Rémy)

18:30 Uhr: Flashmob (Bar La Civette)

Und ab 19 Uhr: Halloween-Party in der Bar La Civette

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité