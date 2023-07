EQUIDAYS – Exposition ‘’Cheval[es] féminin et pluriel » Rue Grande Orbec, 21 octobre 2023, Orbec.

Orbec,Calvados

Le Conseil des Chevaux de Normandie, en partenariat avec Equi-ressources, ont invité l’artiste Camille Reynaud à poser son regard sur les relations qu’entretiennent les actrices de la filière équine normande avec leurs professions.

À travers une approche photo journalistique, l’artiste a suivi ces femmes dans leurs quotidiens afin de saisir l’essence de leurs savoir-faire. Le travail qui en résulte vient ancrer la femme dans la réalité, le présent, et ainsi dévoiler la place qu’elles occupent : patrimoine, connaissance, Cheval[es].

Les échanges qui ont nourri ces rencontres ont permis à Camille Reynaud de présenter une approche sensible de la photographie, mêlant transparence et poésie. Ces poèmes, révèlent des brides de témoignages de ces femmes, des impressions de l’artiste, ou encore des anecdotes du temps de captation… qui sont autant de clés de lecture pour le spectateur.

Ce travail a également pour vocation d’affirmer la place des femmes dans la filière équine, qui n’est aujourd’hui plus réservée aux hommes. En effet, il est important de noter par cette série que dans la filière, tous secteurs confondus, 58% des salariés agricoles sont des femmes soit plus de la moitié (source : Ifce-OESC d’après CCMSA 2019). Ces portraits concrétisent la place de la femme de tout âge dans des métiers trop souvent représentés par des hommes. Ces femmes n’exercent pas un seul métier mais laissent transparaître toute la polyvalence de leur profession par persévérance et passion.

Découvrez les métiers de la filière équine et les femmes qui les incarnent à travers l’exposition photographique ‘’Cheval[es] féminin et pluriel’’ de Camille Reynaud. C’est l’occasion pour petits et grands de découvrir le monde du cheval sous un angle artistique et contemporain.

A l’occasion des Equidays, retournez l’exposition dans le centre-ville d’Orbec et notamment dans la rue Grande et la rue des Capucins du samedi 21 au mercredi 25 octobre..

Lundi 2023-10-21 fin : 2023-10-25 . .

Rue Grande

Orbec 14290 Calvados Normandie



The Conseil des Chevaux de Normandie, in partnership with Equi-ressources, invited artist Camille Reynaud to take a look at the relationship between women in the Normandy equine industry and their professions.

Using a photojournalistic approach, the artist followed these women in their daily lives to capture the essence of their know-how. The resulting work anchors women in reality, in the present, and reveals the place they occupy: heritage, knowledge, Cheval[es].

The exchanges that fueled these encounters enabled Camille Reynaud to present a sensitive approach to photography, blending transparency and poetry. These poems reveal snippets of the women?s testimonies, the artist?s impressions, and anecdotes from the time of capture… all of which are keys to the viewer?s interpretation.

This work also aims to affirm the place of women in the equine industry, which is no longer the preserve of men. Indeed, it is important to note through this series that in the industry, all sectors combined, 58% of agricultural employees are women, i.e. more than half (source: Ifce-OESC after CCMSA 2019). These portraits illustrate the place of women of all ages in professions too often represented by men. These women don’t just do one job, but show the versatility of their profession through perseverance and passion.

Discover the professions of the equine industry and the women who embody them through Camille Reynaud?s photographic exhibition Cheval[es] féminin et pluriel. It’s an opportunity for young and old to discover the world of horses from an artistic and contemporary angle.

To coincide with the Equidays, take a look at the exhibition in Orbec town center, particularly in Rue Grande and Rue des Capucins, from Saturday October 21 to Wednesday October 25.

El Conseil des Chevaux de Normandie, en colaboración con Equi-ressources, ha invitado a la artista Camille Reynaud a echar un vistazo a la relación entre las mujeres del sector equino de Normandía y su profesión.

Con un enfoque fotoperiodístico, la artista siguió a estas mujeres en su vida cotidiana para captar la esencia de su saber hacer. La obra resultante ancla a las mujeres en la realidad, en el presente, y revela el lugar que ocupan: patrimonio, saber, Cheval[es].

Los intercambios que alimentaron estos encuentros permitieron a Camille Reynaud presentar un enfoque sensible de la fotografía, combinando transparencia y poesía. Estos poemas revelan fragmentos de los testimonios de las mujeres, impresiones de la artista y anécdotas de la época en que se tomaron las fotografías, todo lo cual proporciona una clave para la interpretación del espectador.

Esta obra también pretende afirmar el lugar de la mujer en la industria equina, que ya no es coto exclusivo de los hombres. De hecho, es importante señalar que en el conjunto de la industria, tomando todos los sectores juntos, el 58% de los empleados agrícolas son mujeres, es decir, más de la mitad (fuente: Ifce-OESC según CCMSA 2019). Estos retratos muestran el lugar que ocupan las mujeres de todas las edades en empleos que con demasiada frecuencia están representados por hombres. Estas mujeres no solo hacen un trabajo, sino que muestran la versatilidad de su profesión a través de la perseverancia y la pasión.

Descubra los oficios de la industria equina y las mujeres que los encarnan a través de la exposición fotográfica de Camille Reynaud, Cheval[es] féminin et pluriel. Es una oportunidad para que jóvenes y mayores descubran el mundo del caballo desde un ángulo artístico y contemporáneo.

Coincidiendo con los Equidays, visite la exposición en el centro de Orbec, especialmente en las calles Grande y Capucins, del sábado 21 al miércoles 25 de octubre.

Der Conseil des Chevaux de Normandie hat in Zusammenarbeit mit Equi-ressources die Künstlerin Camille Reynaud eingeladen, die Beziehungen zwischen den Akteurinnen der normannischen Pferdebranche und ihren Berufen zu beleuchten.

Mithilfe eines foto-journalistischen Ansatzes folgte die Künstlerin den Frauen in ihrem Alltag, um die Essenz ihres Know-hows zu erfassen. Die daraus resultierende Arbeit verankert die Frauen in der Realität, in der Gegenwart und enthüllt so den Platz, den sie einnehmen: Erbe, Wissen, Cheval[es].

Der Austausch, der diese Begegnungen nährte, ermöglichte es Camille Reynaud, eine sensible Herangehensweise an die Fotografie zu präsentieren, die Transparenz und Poesie miteinander verbindet. Diese Gedichte enthüllen Bruchstücke der Aussagen dieser Frauen, Eindrücke der Künstlerin oder auch Anekdoten aus der Zeit der Aufnahme…, die für den Betrachter ebenso viele Schlüssel zum Verständnis darstellen.

Diese Arbeit soll auch die Stellung der Frauen in der Pferdebranche bekräftigen, die heute nicht mehr den Männern vorbehalten ist. Tatsächlich ist es wichtig, durch diese Serie festzustellen, dass in der Branche, alle Sektoren zusammengenommen, 58 % der landwirtschaftlichen Beschäftigten Frauen sind, also mehr als die Hälfte (Quelle: Ifce-OESC nach CCMSA 2019). Diese Porträts konkretisieren die Stellung der Frau jeden Alters in Berufen, die allzu oft von Männern repräsentiert werden. Diese Frauen üben nicht nur einen einzigen Beruf aus, sondern lassen durch Beharrlichkeit und Leidenschaft die ganze Vielseitigkeit ihres Berufs durchscheinen.

Entdecken Sie die Berufe der Pferdebranche und die Frauen, die sie verkörpern, in der Fotoausstellung « Cheval[es] féminin et pluriel » von Camille Reynaud. Die Ausstellung ist eine Gelegenheit für Groß und Klein, die Welt der Pferde aus einem künstlerischen und zeitgenössischen Blickwinkel zu entdecken.

Anlässlich der Equidays können Sie die Ausstellung von Samstag, dem 21. bis Mittwoch, dem 25. Oktober in der Innenstadt von Orbec, insbesondere in der Rue Grande und der Rue des Capucins, besuchen.

