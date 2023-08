Journée de pêche à la truite rue Gothey Grendelbruch, 3 septembre 2023, Grendelbruch.

Grendelbruch,Bas-Rhin

3 tours de pêche et un délicieux repas vous attendent dans un écrin de verdure. Sur réservation avant le 29 août..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 17:15:00. EUR.

rue Gothey

Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est



3 fishing tours and a delicious meal await you in a green setting. Reservation required before August 29th.

le esperan 3 rondas de pesca y una deliciosa comida en un entorno verde. Reserve antes del 29 de agosto.

3 Angeltouren und ein köstliches Essen erwarten Sie in einer grünen Umgebung. Auf Reservierung vor dem 29. August.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

