Festival du Fune (15 juillet) Rue Gondinet Limoges, 15 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Venez découvrir le Festival du Fune et ses spectacles de rue (14-15-16 juillet) !

Pour ça 1 première édition, plusieurs compagnies locales participent.

Théâtre, danse, marionnette, performance, magie ! Mais aussi des concerts et des démonstrations.

Programme :

15 Juillet

14h : Parade le la Géante (Place Barreyrette).

15h : Le Troisième Oeil (Places des Bancs).

16h30 : Tentative artistique du Fune et Tendre Orage (Place de la Motte).

19h : Une si Belle Boucherie (Place Saint-Aurélien).

21h30 : Distorsion (Place Barreyrette).

22h30 : L’heure du Fune (Place Saint-Aurélien).

00h00 : Dj-Set

Tout les spectacles sont en libre accès.

Retrouvez toute la programmation sur le site internet du festival ou dans le magazine 2 mois à Limoges..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 00:30:00. .

Rue Gondinet

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Fune Festival and its street shows (July 14-15-16)!

For its 1st edition, several local companies are taking part.

Theater, dance, puppetry, performance, magic! Plus concerts and demonstrations.

Program :

july 15

2pm: Parade le Géante (Place Barreyrette).

3pm: Le Troisième Oeil (Place des Bancs).

4:30pm: Tentative artistique du Fune et Tendre Orage (Place de la Motte).

7pm: Une si Belle Boucherie (Place Saint-Aurélien).

9:30pm: Distorsion (Place Barreyrette).

10:30pm: L’heure du Fune (Place Saint-Aurélien).

00h00: Dj-Set

All shows are free.

See the full program on the festival website or in the magazine 2 mois à Limoges.

¡Venga a descubrir el Festival Fune y sus espectáculos callejeros (14-15-16 de julio)!

En esta 1ª edición participan varias compañías locales.

Teatro, danza, marionetas, performance y magia Además de conciertos y demostraciones.

Programa :

15 de julio

14.00 h: Desfile de gigantes (plaza Barreyrette).

15.00 h: Le Troisième Oeil (plaza de los Bancos).

16.30 h: Intento artístico de Fune et Tendre Orage (plaza de la Motte).

19.00 h: Une si Belle Boucherie (plaza Saint-Aurélien).

21.30 h: Distorsion (plaza Barreyrette).

22.30 h: L’heure du Fune (plaza Saint-Aurélien).

00:00: Dj-Set

Todos los espectáculos son gratuitos.

Descubra toda la programación en la página web del festival o en la revista 2 mois à Limoges.

Entdecken Sie das Festival du Fune und seine Straßenshows (14.-15.-16. Juli)!

Für diese 1. Ausgabe nehmen mehrere lokale Kompanien teil.

Theater, Tanz, Marionette, Performance, Zauberei! Aber auch Konzerte und Vorführungen.

Programm :

15. Juli

14 Uhr: Parade le la Géante (Place Barreyrette).

15 Uhr: Le Troisième Oeil (Places des Bancs).

16.30 Uhr: Künstlerischer Versuch des Fune et Tendre Orage (Place de la Motte).

19 Uhr: Une si Belle Boucherie (Place Saint-Aurélien).

21.30 Uhr: Distorsion (Place Barreyrette).

22.30 Uhr: L’heure du Fune (Place Saint-Aurélien).

00.00 Uhr: Dj-Set

Alle Aufführungen sind frei zugänglich.

Das gesamte Programm finden Sie auf der Website des Festivals oder in der Zeitschrift 2 mois à Limoges.

Mise à jour le 2023-07-09 par OT Limoges Métropole