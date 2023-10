Cet évènement est passé Festiv’Hantay II Rue Gombert Hantay Catégories d’Évènement: Hantay

Nord Festiv’Hantay II Rue Gombert Hantay, 22 juin 2019, Hantay. Festiv’Hantay II Samedi 22 juin 2019, 06h00 Rue Gombert Le festival de la Ville d’Hantay revient pour une deuxième édition aux couleurs d’Eldorado ! Vibrez aux rythmes mexicains avec une cavalcade animée par le Collectif de La Cantina dans l’après-midi. Papel Picado et Alebrijes mobiles seront au rendez-vous pour cette journée festive ! Dîner spectacle et concerts en soirée. Rue Gombert Rue Gombert Hantay Hantay 59496 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-22T06:00:00+02:00 – 2019-06-23T00:00:00+02:00

2019-06-22T06:00:00+02:00 – 2019-06-23T00:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hantay, Nord Autres Lieu Rue Gombert Adresse Rue Gombert Hantay Ville Hantay Departement Nord Lieu Ville Rue Gombert Hantay latitude longitude 50.532886;2.864257

Rue Gombert Hantay Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hantay/