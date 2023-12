MARCHÉ DE PRODUCTEURS Rue Godard Sèvremont Catégories d’Évènement: SEVREMONT

Début : 2024-01-20 09:00:00

fin : 2024-01-20 14:00:00 Marché de producteurs organisé par la MFR de Saint-Michel-Mont-Mercure..

Les premières Bac Pro cuisiniers et serveurs organisent un marché de producteurs de 9h à 14h, dans le cadre de leur formation, avec une dizaine d’exposants : viandes, maraîchers, producteur de miel, brasseurs, vignerons, volailles. .

Rue Godard

Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire

