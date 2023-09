10ème Edition Des Rencontres Théâtrales – La Table 12 (comédie) Rue Giraud Romans-sur-Isère, 6 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Depuis 2013, les Rencontres Théâtrales Romanaises sont une formidable mise en lumière des compagnies de théâtre amateurs de notre ville qui ont à cœur de partager leur passion et de nous faire vivre tout un panel d’émotions !.

Rue Giraud Salle Jean Vilar

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Since 2013, the Rencontres Théâtrales Romanaises have been a wonderful showcase for our town?s amateur theater companies, who are passionate about sharing their passion and bringing us a whole range of emotions!

Desde 2013, los Rencontres Théâtrales Romanaises ponen en el punto de mira a las compañías de teatro aficionado de nuestra ciudad, deseosas de compartir su pasión y hacernos vivir un sinfín de emociones

Seit 2013 sind die Rencontres Théâtrales Romanaises eine großartige Gelegenheit, die Amateurtheatergruppen unserer Stadt ins Rampenlicht zu rücken, die ihre Leidenschaft teilen und uns eine ganze Palette von Emotionen erleben lassen!

