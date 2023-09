Les RTR fêtent leur « 10 ANS » ! Rue Giraud Romans-sur-Isère, 5 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Les RTR fêtent leur « 10 ANS » !

Le Cabaret des Compagnies vous réserve une soirée unique et pleine de surprises!.

2023-10-05 20:00:00 fin : 2023-10-05 . .

Rue Giraud Salle Jean Vilar

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



RTR celebrates its « 10 YEARS »!

Le Cabaret des Compagnies has a unique evening full of surprises in store for you!

¡El RTR celebra su 10º aniversario!

El Cabaret des Compagnies le reserva una velada única llena de sorpresas

Die RTR feiern ihr « 10-jähriges » Jubiläum!

Das Cabaret des Compagnies bietet Ihnen einen einzigartigen Abend voller Überraschungen!

