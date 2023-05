Théatre : C’est pas du Jeu Rue Giraud, 6 juin 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Les élèves de l’option théâtre du Lycée Saint -Maurice présentent « C’est pas du jeu ».

2023-06-06 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-06 . .

Rue Giraud Salle Jean Vilar

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The students of the theater option of the Lycée Saint-Maurice present « C’est pas du jeu » (It’s not a game)

Los alumnos de la opción teatro del Lycée Saint-Maurice presentan « C’est pas du jeu

Die Schüler der Theateroption des Lycée Saint -Maurice präsentieren « C’est pas du jeu »

Mise à jour le 2023-05-21 par Valence Romans Tourisme