Mes Histoires de coeur, par Elisabeth Buffet Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch, 22 mars 2024, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

« Et si je vous parlais de mes aventures amoureuses et sexuelles ?

Enfin, de mes ratages, sinon ce n’est pas drôle.

Des restaurants dans le noir au camping, des nudistes aux nostalgiques du 3ième Reich, en passant par des expériences surréalistes, retour sur mes échecs sentimentaux. Pour qu’on en rit ! »

Le fil rouge de ce nouveau one-woman-show, c’est la redécouverte d’un petit carnet, où figurent tous mes amoureux, au sens large.

En résumé́, je vous propose un méli-mélo, un pêle-mêle d’anecdotes, subtil dosage entre le croustillant, le léger, le cru et la fraicheur, le tout généreusement assaisonné d’humour et de liberté́. E. Buffet.

2024-03-22 fin : 2024-03-22 . EUR.

Rue Gilbert Sore Théâtre Cravey

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« What if I told you about my love and sexual adventures?

Well, my failures, otherwise it’s not funny.

From restaurants in the dark to camping, from nudists to 3rd Reich nostalgists, via surrealist experiences, a look back at my sentimental failures. Just for laughs! »

The common thread running through this new one-woman-show is the rediscovery of a little notebook, where? all my lovers, in the broadest sense, are listed.

In short, I offer you a jumble of anecdotes, a subtle mix of the crisp, the light, the raw and the fresh, all generously seasoned with humor and freedom… E. Buffet

« ¿Y si te cuento mis aventuras amorosas y sexuales?

Bueno, mis fracasos, si no, no tiene gracia.

Desde restaurantes a oscuras hasta acampadas, desde nudistas hasta nostálgicos del III Reich, pasando por experiencias surrealistas, un repaso a mis fracasos amorosos. Sólo para reírse »

El hilo conductor de este nuevo espectáculo unipersonal es el redescubrimiento de un pequeño cuaderno, donde… figuran todos mis amantes, en el sentido más amplio.

En pocas palabras, les ofrezco un revoltijo, un amasijo de anécdotas, una sutil mezcla de lo nítido, lo ligero, lo crudo y lo fresco, todo ello generosamente sazonado con humor y libertad…. E. Buffet

« Wie wäre es, wenn ich Ihnen von meinen Liebes- und Sexabenteuern erzähle?

Na ja, von meinen Fehlschlägen, sonst ist es nicht lustig.

Von Restaurants im Dunkeln bis zum Camping, von Nudisten über surreale Erlebnisse bis hin zu Nostalgikern des Dritten Reichs – ein Rückblick auf meine sentimentalen Misserfolge. Damit wir darüber lachen können! »

Der rote Faden dieser neuen One-Woman-Show ist die Wiederentdeckung eines kleinen Notizbuchs, in dem alle meine Liebhaber im weitesten Sinne verzeichnet sind.

Kurz gesagt: Ich biete Ihnen eine bunte Mischung aus Anekdoten, eine feine Mischung aus knusprig, leicht, roh und frisch, gewürzt mit viel Humor und Freiheit. E. Buffet

Mise à jour le 2023-10-28 par OT La Teste-de-Buch