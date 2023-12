Le Temps des secrets, par l’accompagnie Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch, 15 mars 2024 20:30, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Fort de l’accueil rencontré par “La Gloire de mon Père” et “Le Château de ma Mère”, ce chef d’œuvre littéraire arrive enfin sur scène par Antoine Séguin.

Nul besoin d’artifices pour livrer ces confidences biographiques qui, de la Bastide Neuve, au pied du Garlaban, nous conduiront à Marseille pour l’entrée au collège. Nous voilà dans l’adolescence, les amitiés s’égarent, l’amour pointe son nez, l’imagination bat son plein mais le temps est venu de s’affirmer et de quitter l’enfance.

Pour ressusciter cet univers, ce sont plus de vingt-cinq personnages qui défileront sur scène, Antoine Séguin les incarnera pour donner vie à l’histoire tout en respectant la chronologie des évènements et la prose de l’auteur.

Encore une fois, la magie du théâtre se substituera aux paysages provençaux et ces “tranches de vie” partagées avec sensibilité et jubilation nous permettront de nous évader à nouveau !.

2024-03-15 fin : 2024-03-15 . EUR.

Rue Gilbert Sore Théâtre Cravey

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Building on the success of La Gloire de mon Père and Le Château de ma Mère, this literary masterpiece is finally brought to the stage by Antoine Séguin.

There’s no need for artifice to deliver these biographical confidences, which take us from Bastide Neuve, at the foot of the Garlaban mountains, to Marseilles for the start of secondary school. Here we are in adolescence, friendships are lost, love is in the air, imagination is in full swing, but the time has come to assert oneself and leave childhood behind.

To bring this world back to life, over twenty-five characters appear on stage, played by Antoine Séguin, who brings the story to life while respecting the chronology of events and the author?s prose.

Once again, the magic of the theater will replace the Provencal landscape, and these ?slices of life? shared with sensitivity and jubilation will allow us to escape once again!

Tras el éxito de La Gloire de mon Père y Le Château de ma Mère, Antoine Séguin lleva por fin a escena esta obra maestra de la literatura.

No hay necesidad de artificios para entregar estas confidencias biográficas, que nos llevan de la Bastide Neuve, al pie del Garlaban, a Marsella, donde empezamos el bachillerato. Aquí estamos en la adolescencia, las amistades se pierden, el amor está en el aire, la imaginación está en plena ebullición, pero ha llegado el momento de afirmarse y dejar atrás la infancia.

Para dar vida a este mundo, aparecerán en escena más de veinticinco personajes, interpretados por Antoine Séguin para dar vida a la historia respetando la cronología de los acontecimientos y la prosa del autor.

Una vez más, la magia del teatro sustituirá a los paisajes provenzales, y estos « trozos de vida » compartidos con sensibilidad y júbilo ¡nos permitirán evadirnos una vez más!

Nach dem großen Erfolg von « Der Ruhm meines Vaters » und « Das Schloss meiner Mutter » wird dieses literarische Meisterwerk nun von Antoine Séguin auf die Bühne gebracht.

Es bedarf keiner Tricks, um diese biografischen Geheimnisse zu enthüllen, die uns von der Bastide Neuve am Fuße des Garlaban nach Marseille zur Einschulung führen. Wir befinden uns in der Pubertät, Freundschaften verlaufen sich, die Liebe zeigt ihre Nase, die Fantasie ist in vollem Gange, aber es ist an der Zeit, sich zu behaupten und die Kindheit zu verlassen.

Um diese Welt wieder zum Leben zu erwecken, werden mehr als fünfundzwanzig Charaktere die Bühne betreten, die Antoine Séguin verkörpert, um die Geschichte zum Leben zu erwecken, wobei er sich an die Chronologie der Ereignisse und die Prosa des Autors hält.

Wieder einmal wird die Magie des Theaters an die Stelle der provenzalischen Landschaften treten, und diese « Lebensabschnitte », die mit Sensibilität und Jubel geteilt werden, werden uns wieder einmal aus dem Alltag entfliehen lassen!

